На вівторок, 9 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

Джерело: НБУ

У вівторок, 9 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,71 гривні. Це на 5 копійок менше, ніж 6 березня.

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Європейська валюта різко впала в ціні. Відтак, євро у вівторок оцінили в 33,07 гривні, що на 34 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,75 – 27,77 гривні.

Євро: 33,07 – 33,09 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,68 гривні, продаж – 27,84 гривні.

Євро: купівля – 32,93 гривні, продаж – 33,32 гривні.

Що буде з курсом долара до 2024 року

В держаному бюджеті-2021 Кабмін заклав курс гривні до долара на рівні 29,1.

Водночас Мінекономіки прогнозує, що до 2024 року американський долар коштуватиме 28,8 гривні за оптимістичним сценарієм та 29,7 гривні – за песимістичним прогнозом.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу