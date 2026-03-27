Курс валют Новая неделя принесет позитивные изменения: курс доллара на 30 марта
27 марта, 15:38
Новая неделя принесет позитивные изменения: курс доллара на 30 марта

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Нацбанк установил официальный курс валют на 30 марта: доллар будет стоить 43,84 гривны, а евро – 50,48 гривны.
  • Цена американской валюты уменьшилась на 4 копейки, тогда как европейской – упала еще на 13 копеек.

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 30 марта. В конце месяца обошлось без новых рекордов – цена доллара и евро в Украине уменьшилась.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 27 марта торгуется по 43,88 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 1 копейку против 26 марта. Официальный курс евро составляет 50,61 гривны, следовательно его цена упала на 24 копейки, сообщает Нацбанк.

А вот 30 марта курс валют будет таким:

  • доллар – 43,84 гривны (-4 копейки);
  • евро – 50,48 гривны (-13 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 27 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,65 гривны, а продажа – по 44,15 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем была по 44 гривны, а продажа – по 44,05 гривны;
  • в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,47 гривны, а продажа – по 44,13 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 27 марта был таким:

  • в банках – покупка в среднем была по 50,40 гривны, а продажа – по 51,10 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем была по 50,85 гривны, а продажа – по 51,10 гривны;
  • в обменниках – покупка в среднем была по 50,80 гривны, а продажа – по 51,22 гривны.

Что важнее для Украины – доллар или евро?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, что курс доллара непосредственно влияет на инфляционные процессы и стоимость импортных товаров, а его рост относительно гривны создает дополнительные возможности для экспортеров.

Зато более важным для украинского бюджета является именно курс евро, ведь к нему привязано большинство акцизов.

Также эксперт отметил, что ситуацию для украинской валюты может улучшить разблокирование финансирования от ЕС, ведь в случае поступления средств девальвационные риски будут ограниченными. Если этого не произойдет до середины апреля, давление на рынок возрастет.