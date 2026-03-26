Официальный курс валют на 27 марта: подорожал ли доллар в конце недели
- Нацбанк установил официальный курс валют на 27 марта: доллар будет стоить 43,88 гривны, а евро – 50,61 гривны.
- Цена американской валюты увеличилась лишь на 1 копейку, тогда как европейской – упала на 24 копейки.
Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 27 марта. Неделя закончилась без новых рекордов доллара и евро.
Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 26 марта торгуется по 43,87 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 5 копеек против 25 марта. Официальный курс евро составляет 50,85 гривны, следовательно его цена упала еще на 4 копейки, сообщает Нацбанк.
Смотрите также Откуда берется курс гривны – что такое межбанк и как он работает
А вот 27 марта курс валют будет таким:
- доллар – 43,88 гривны (+1 копейка);
- евро – 50,61 гривны (-24 копейки).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 26 марта курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,65 гривны, а продажа – по 44,15 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 44,05 гривны, а продажа – по 44,15 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,63 гривны, а продажа – по 44,20 гривны.
Что происходит с курсом в Украине?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала экономист Олег Пендзин рассказал, что в марте гривна ослабляется, а больше всего на нее давит отсутствие макроэкономического финансирования.
Этот вопрос решил бы заем от ЕС на 90 миллиардов евро, однако Венгрия до сих пор блокирует предоставление средств.
Кроме того, в Украине пока фактически отсутствует валютный рынок, ведь "правила игры" для него определяет Нацбанк. Государственный регулятор выступает единственным крупным продавцом валюты, поэтому доллар и евро дорожают в разрешенных пределах.