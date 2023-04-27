Последние изменения во время торгов
В четверг, 27 апреля 2023 года, Индекс доллара США торгуется на уровне 101,38, потеряв во время торгов 0,07%, по данным Yahoo!Finance. Этот индикатор колеблется в диапазоне 101,28 – 101,52.
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Как изменились позиции Индекса доллара США за 12 месяцев:
- Максимальное значение для этого показателя 114,78. Это также рекорд для Индекса доллара за 20 лет;
- Минимальный результат за год зафиксировали на уровне 100,79, информирует издание CNBC.
Что влияет на динамику рынка
Индекс доллара США приблизился к минимальному значению через две недели. Речь идет о показателе на уровне 101,00. На валюту давят сразу несколько серьезных факторов, связанных с первой экономикой мира.
Прежде всего речь идет о возврате рисков в банковский сектор. проблемами в банке First Republic, акции которого с начала года подешевели более чем 90%. Также немаловажную роль играют следующие вопросы: потолок государственного долга и возможность начала рецессии в стране.
Динамика евро
А официальная валюта стран Еврозоны – евро – приблизилась к самому высокому из апреля 2022 года. Этому способствует устойчивая экономическая ситуация в Европе, по данным CNBC. Например, один из последних опросов в Германии свидетельствует о росте доверия потребителей (этот показатель иллюстрирует уровень оптимизма в экономике страны).
Дискуссия вокруг доллара США
- Также сейчас периодически звучат заявления о якобы необходимости отказаться от доллара, как главной торговой валюты в мире. Однако специалисты успокаиваются и подчеркивают, что в ближайшем будущем ничего подобного не произойдет, поскольку для доллара США нет альтернативы;
- Ситуацию с глобальным статусом доллара на фоне санкции против России и других режимов также прокомментировала глава Минфина США. По ее словам, существует риск гегемонии валюты на международном рынке.