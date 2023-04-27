Речь идет о банке First Republic. Ценные бумаги финансового учреждения обвалились почти на 50% во время торговой сессии.

Достойно внимания Масштабный банкопад в мире: риски и перспективы для инвесторов

Еще один банк в США на грани краха

Одна из ключевых причин, спровоцировавшая резкое обесценивание активов на рынке, – массовое снятие депозитов. Рынок отреагировал на следующий день после появления этой новости. Теперь указывают, что клиенты вывели из банка 100 миллиардов долларов. В настоящее время американские регуляторы пытаются стабилизировать ситуацию.

Добавим, что это не впервые First Republic Bank попал в центр внимания из-за проблемных моментов. Поскольку в начале весны финансовое учреждение получила помощь в размере 30 миллиардов долларов от 11 других банков.

Контекст проблем First Republic Bank

Это достаточно тревожный сигнал на фоне. крушения трех банков в марте 2023 года. Значительное внимание тогда сообщество уделило значительное внимание Silicon Valley, входивший в 20 крупнейших банков в США. Также прекратили существование еще следующие финансовые учреждения:

Signature Bank;

Silvergate.

План для спасения

В целом с января акции First Republic обвалились на рынке. 93%. Люди, осведомленные с этим вопросом, заявили, что сейчас рассматривают несколько вариантов спасения американского банка:

предоставление финансовой помощи от других крупных банков;

Федеральная компания страхования вкладов депозитов начнет контролировать банк, также заявит о предоставлении гарантии для депозитов от страны.

С First Republic также контактировали представители Белого дома, Министерства финансов США и Федерального резерва. На момент создания этого материала стоимость акций колеблется на уровне 5,69 доллара за штуку, по данным Yahoo!Finance. Рыночная капитализация банка составляет 1,06 миллиарда долларов.