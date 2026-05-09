Доллар пошел вниз в банках: какой курс валют предлагают обменники в субботу

Какой курс валют в банках?
На утро субботы доллар в банках несколько подешевел, а вот продажа евро существенно пошла вверх, как свидетельствуют данные сайт "Минфин".
Смотрите также Редкий символ на долларовой банкноте: что означает "звездочка" на самом деле
- Покупка доллара в среднем стоит 43,55 гривны (-5 копеек), а продажа – 44,03 гривны (- 5 копеек).
- Тогда как покупка евро производится в среднем по 51,30 гривны (без изменений по сравнению с пятницей), а продажа – по 51,98 гривны (+11 копеек).
Сколько стоят валюты на черном рынке?
На черном рынке ситуация несколько иная. Здесь не только доллар, а и евро потеряло несколько копеек от пятницы.
- Покупка доллара в среднем осуществляется по 43,85 гривны (-4 копейки), а продажа – по 43,85 гривны (-7 копеек).
- В то же время покупка евро проходит по 51,58 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,85 гривны (-2 копейки).
Какой курс валют предлагают обменники?
В обменниках курс доллара тоже пошел вниз, а вот продажа евро уже достигла 52 гривен, как свидетельствуют данные finance.ua.
- Покупка доллара в среднем стоит 42,86 гривны (-58 копеек), а продажа – 43,85 гривны (-4 копейки).
- Евро в среднем покупается по 51,26 гривны (-12 копеек), а продается – по 52,00 гривны (+15 копеек).
Что будет с курсом валют в мае?
В мае валютный рынок Украины будет находиться под влиянием сразу нескольких факторов, однако определяющую роль и в дальнейшем будет сохранять Национальный банк. Как пояснил в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, режим "управляемой гибкости" НБУ не позволит курсу уйти в неконтролируемые скачки.
Дополнительное влияние будет иметь и монетарная политика. Ожидаемое ускорение инфляции может побудить Нацбанк к дальнейшим решениям, направленных на поддержку гривны и сохранение макрофинансовой стабильности.
Важным фактором для валютного рынка в мае также станут первые поступления средств в рамках европейского кредита для Украины на 90 миллиардов евро.
Отдельно на курсовую динамику будут влиять мировые цены на нефть, которые зависят от развития событий на Ближнем Востоке, и последствия войны в Украине, в частности из-за атак на энергетическую и транспортную инфраструктуру.
По прогнозу эксперта, в мае курс доллара будет находиться в пределах 43,50 – 44,50 гривны, тогда как евро может колебаться в диапазоне 49,50 – 52,50 гривны.