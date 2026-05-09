Доллар пошел вниз в банках: какой курс валют предлагают обменники в субботу

Какой курс валют в банках?

На утро субботы доллар в банках несколько подешевел, а вот продажа евро существенно пошла вверх, как свидетельствуют данные сайт "Минфин".

Смотрите также Редкий символ на долларовой банкноте: что означает "звездочка" на самом деле

Покупка доллара в среднем стоит 43,55 гривны (-5 копеек), а продажа – 44,03 гривны (- 5 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (- 5 копеек). Тогда как покупка евро производится в среднем по 51,30 гривны (без изменений по сравнению с пятницей), а продажа – по 51,98 гривны (+11 копеек).

Сколько стоят валюты на черном рынке?

На черном рынке ситуация несколько иная. Здесь не только доллар, а и евро потеряло несколько копеек от пятницы.

Покупка доллара в среднем осуществляется по 43,85 гривны (-4 копейки), а продажа – по 43,85 гривны (-7 копеек).

(-4 копейки), а продажа – по (-7 копеек). В то же время покупка евро проходит по 51,58 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,85 гривны (-2 копейки).

Какой курс валют предлагают обменники?

В обменниках курс доллара тоже пошел вниз, а вот продажа евро уже достигла 52 гривен, как свидетельствуют данные finance.ua.

Покупка доллара в среднем стоит 42,86 гривны (-58 копеек), а продажа – 43,85 гривны (-4 копейки).

(-58 копеек), а продажа – (-4 копейки). Евро в среднем покупается по 51,26 гривны (-12 копеек), а продается – по 52,00 гривны (+15 копеек).

Что будет с курсом валют в мае?

В мае валютный рынок Украины будет находиться под влиянием сразу нескольких факторов, однако определяющую роль и в дальнейшем будет сохранять Национальный банк. Как пояснил в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, режим "управляемой гибкости" НБУ не позволит курсу уйти в неконтролируемые скачки.

Дополнительное влияние будет иметь и монетарная политика. Ожидаемое ускорение инфляции может побудить Нацбанк к дальнейшим решениям, направленных на поддержку гривны и сохранение макрофинансовой стабильности.

Важным фактором для валютного рынка в мае также станут первые поступления средств в рамках европейского кредита для Украины на 90 миллиардов евро.

Отдельно на курсовую динамику будут влиять мировые цены на нефть, которые зависят от развития событий на Ближнем Востоке, и последствия войны в Украине, в частности из-за атак на энергетическую и транспортную инфраструктуру.

По прогнозу эксперта, в мае курс доллара будет находиться в пределах 43,50 – 44,50 гривны, тогда как евро может колебаться в диапазоне 49,50 – 52,50 гривны.