Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 6 мая торгуется по 43,96 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 4 копейки против 5 мая. Официальный курс евро составляет 51,39 гривны, следовательно его цена упала еще на 6 копеек, сообщает Нацбанк.
А вот 7 мая курс валют будет таким:
- доллар – 43,85 гривны (-11 копеек);
- евро – 51,61 гривны (+22 копейки).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 6 мая курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,65 гривны, а продажа – по 44,15 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,85 гривны, а продажа – по 43,88 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,45 гривны, а продажа – по 43,92 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 6 мая был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 51,15 гривны, а продажа – по 51,85 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,50 гривны, а продажа – по 51,70 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 51,32 гривны, а продажа – по 51,84 гривны.
Изменит ли ситуацию кредит для Украины?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что разблокирование европейского кредита на 90 миллиардов евро станет важным для ситуации на валютном рынке.
Дело в том, что международная финансовая помощь позволяет Украине покрывать часть бюджетных расходов и поддерживать экономику даже во время войны.
Напомним, ранее Владимир Зеленский отмечал, что первый транш должен поступить уже в июне. В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о втором квартале 2026 года. Недавно о своем желании присоединиться к этому займу также заявила Великобритания.