Долар пішов вниз у банках: який курс валют пропонують обмінники у суботу

Який курс валют у банках?

На ранок суботи долар у банках дещо здешевшав, а от продаж євро суттєво пішов вгору, як свідчать дані сайт "Мінфін".

Купівля долара в середньому коштує 43,55 гривні (-5 копійок), а продаж – 44,03 гривні (- 5 копійок).

Тоді як купівля євро проводиться в середньому по 51,30 гривні (без змін порівняно з п'ятницею), а продаж – по 51,98 гривні (+11 копійок).

Скільки коштують валюти на чорному ринку?

На чорному ринку ситуація дещо інша. Тут не лише долар, а і євро втратило кілька копійок від п'ятниці.

Купівля долара в середньому здійснюється по 43,85 гривні (-4 копійки), а продаж – по 43,85 гривні (-7 копійок).

Водночас купівля євро проходить по 51,58 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,85 гривні (-2 копійки).

Який курс валют пропонують обмінники?

В обмінниках курс долара теж пішов униз, а от продаж євро вже сягнув 52 гривень, як свідчать дані finance.ua.

Купівля долара в середньому коштує 42,86 гривні (-58 копійок), а продаж – 43,85 гривні (-4 копійки).

Євро в середньому купується по 51,26 гривні (-12 копійок), а продається – по 52,00 гривні (+15 копійок).

Що буде з курсом валют у травні?

У травні валютний ринок України перебуватиме під впливом одразу кількох факторів, однак визначальну роль і надалі зберігатиме Національний банк. Як пояснив у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, режим "керованої гнучкості" НБУ не дозволить курсу піти в неконтрольовані стрибки.

Додатковий вплив матиме й монетарна політика. Очікуване прискорення інфляції може спонукати Нацбанк до подальших рішень, спрямованих на підтримку гривні та збереження макрофінансової стабільності.

Важливим фактором для валютного ринку у травні також стануть перші надходження коштів у межах європейського кредиту для України на 90 мільярдів євро.

Окремо на курсову динаміку впливатимуть світові ціни на нафту, які залежать від розвитку подій на Близькому Сході, та наслідки війни в Україні, зокрема через атаки на енергетичну та транспортну інфраструктуру.

За прогнозом експерта, у травні курс долара перебуватиме в межах 43,50 – 44,50 гривні, тоді як євро може коливатися в діапазоні 49,50 – 52,50 гривні.