Курс валют перед началом новой недели: какие цены предлагают обменники в воскресенье

Официальный курс доллара на 18 мая составляет 44,07 гривны, а евро – 51,43 гривны. В то же время в выходной обменники и банки выставили несколько иные цены.

Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 17 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,75 гривны (-4 копейки), а продажа по 44,25 гривны (-5 копеек).

Что со стоимостью валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,05 гривны (без изменений), а продажа – по 44 гривны (без изменений).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,43 гривны (без изменений), а продают – по 43,93 гривны (-1 копейка).

Что будет с курсом валют в мае?

В комментарии для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что сейчас на курс валют влияет ряд факторов. Среди них:

ситуация на межбанке;

уровень потребительских цен после подорожания топлива;

экономические последствия российско-украинской войны;

ситуация на фронте;

международная поддержка Украины;

геополитическая ситуация в мире – ситуация с Ормузом и высокими ценами на энергоносители.

Эксперт отмечает, что в течение недели 18 – 24 мая спрос на валюту будет выше от предложения. Но колебания пары евро-доллар на следующей неделе не будут существенными, Лесной прогнозирует изменения на уровне 1,16 – 1,18.

Ранее банкир отмечал, что ситуацию контролирует Нацбанк и посреди мая резких изменений на рынке быть не должно. В то же время он акцентировал, что курс доллара и евро в значительной степени зависит от мировой ситуации – событий на Ближнем Востоке и соответственно цен на нефть/топливо.

Эксперт прогнозировал, что в течение всего мая курс доллара будет на уровне от 43,50 до 44,50 гривны, а евро – от 49,50 до 52,50 гривны.