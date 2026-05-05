Почему возникают проблемы со сдачей старых долларов?

Чаще всего проблемы при обмене возникают с долларами старых образцов. Речь идет о выпусках 1996, 2003 и 2006 годов, сообщает Unex Bank.

Дело в том, что учреждение может не иметь технической возможности проверить купюры такого образца. В таком случае лучше обратиться в банки. Они обычно тщательно относятся к требованиям НБУ, относительно валютных операций.

К тому же старые доллары легче подделывать. Именно поэтому кассир может усомниться в том, что купюра настоящая и отправить ее на экспертизу к регулятору.

Какие правила по обмену имеет НБУ?

Фактически, больше всего на результат обмена банкноты влияет ее состояние. То есть, степень повреждения, сообщает НБУ.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– сообщает НБУ.

Если купюра имеет признаки незначительного износа, ее обменивают по стандартной процедуре. Напомним, еще в 2023 регулятор отменил такое определение для банкнот. Таким образом он стремился убрать влияние человеческого фактора на проверку купюры.

Несколько иная ситуация с банкнотами, имеющих сильные повреждения. Такие экземпляры отдают на инкассо. Эта процедура уже имеет свои нюансы:

она довольно длительная во времени, ведь обмен осуществляет не банк, которому вы передали средства, а иностранный банк-корреспондент;

при инкассо взимается комиссия.

Что будет, если вашу банкноту считают фальшивкой?