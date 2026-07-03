Москва не может удержать "финансовый фасад"

Текущая динамика свидетельствует о все возрастающих трудностях властей в поддержании стабильности на валютном рынке. Подробности сообщили в украинской Службе внешней разведки в пятницу, 3 июля.

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Одним из факторов стало сокращение ежедневных валютных интервенций Центробанка. За десять дней их объемы уменьшились на 34,5% – со 105,1 до 68,8 миллиона долларов, что дополнительно усилило давление. На этом фоне большинство российских аналитиков ожидает дальнейшего ослабления рубля. По их прогнозам:

в июле курс доллара будет находиться в диапазоне 77 – 78 рублей ;

; а к концу года может вырасти до 80 – 85 рублей.

Во-первых, из-за ситуации на нефтяном рынке, где даже эталонная Brent значительно подешевела на фоне режима перемирия США с Ираном. В свою очередь, российская нефть Urals, которая и без того торгуется со значительным санкционным дисконтом, опустилась до 60,11 доллара. Для бюджета страны-агрессора, в значительной степени зависящего от доходов от углеводородов, это означает "дыру, которую нужно по какой-то причине затыкать".

Во-вторых, ухудшились настроения на финансовых рынках. В частности, 22 июня индекс Московской биржи за день обвалился на 4,23%, а уже 26 июня держался вблизи минимумов марта 2023 года. Поэтому инвесторы и бизнес активно конвертировали средства в иностранную валюту.

В-третьих, рынок ожидает решения относительно дальнейшей политики Кремля. С 1 июля завершилась приостановка валютных операций в рамках бюджетного правила, однако Москва до сих пор не объявила, как будет действовать дальше. В то же время Минфин уже прорабатывает снижение базовой цены отсечения на нефть с 2027 года, что рынок воспринимает как сигнал о возможном сокращении валютной поддержки.

Таким образом, российские власти оказались перед непростым выбором:

более слабый рубль помогает частично компенсировать бюджетные потери от удешевления нефти, однако в то же время усиливает инфляционное давление и приводит к удорожанию импорта;

в свою очередь более активная поддержка национальной валюты потребует большего расхода валютных резервов, которые необходимы для финансирования войны против Украины.

Напомним, из-за ухудшения ситуации в банковском секторе финансовые учреждения страны-агрессора начали сокращать кредитные лимиты, а население все чаще предпочитает наличные расчеты.