Москва не може втримати "фінансовий фасад"

Поточна динаміка свідчить про дедалі більші труднощі влади щодо утримання стабільності на валютному ринку. Деталі розповіли в українській Службі зовнішньої розвідки у п'ятницю, 3 липня.

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Одним із чинників стало скорочення щоденних валютних інтервенцій центробанку. За десять днів їх обсяги зменшили на 34,5% – зі 105,1 до 68,8 мільйона доларів, що додатково посилило тиск. На цьому тлі більшість російських аналітиків очікує подальшого ослаблення рубля. За їхніми прогнозами:

у липні курс долара перебуватиме в діапазоні 77 – 78 рублів ;

; а до кінця року може зрости до 80 – 85 рублів.

По-перше, через ситуацію на нафтовому ринку, де навіть еталонна Brent значно подешевшала на тлі режиму перемир'я США з Іраном. Натомість російська Urals, яка й без того торгується зі значним санкційним дисконтом, опустилася до 60,11 долара. Для бюджету країни агресорки, що значною мірою залежить від вуглеводневих доходів, це означає "діру, яку треба чимось затикати".

По-друге, погіршилися настрої на фінансових ринках. Зокрема, 22 червня індекс Московської біржі за день обвалився на 4,23%, а вже 26 червня утримувався поблизу мінімумів із березня 2023 року. Тож інвестори й бізнес активно конвертували кошти в іноземну валюту.

По-третє, ринок очікує на рішення щодо подальшої політики Кремля. З 1 липня завершилося призупинення валютних операцій у межах бюджетного правила, однак Москва досі не оголосила, як діятиме далі. Водночас мінфін уже опрацьовує зниження базової ціни відсікання на нафту з 2027 року, що ринок сприймає як сигнал про можливе скорочення валютної підтримки.

Отже, російська влада опинилася перед непростим вибором:

слабший рубль допомагає частково компенсувати бюджетні втрати від дешевшої нафти, однак водночас посилює інфляційний тиск і здорожчує імпорт;

натомість активніша підтримка національної валюти вимагатиме більших витрат валютних резервів, які потрібні для фінансування війни проти України.

Нагадаємо, через погіршення ситуації у банківському секторі фінустанови країни-агресорки почали скорочувати кредитні ліміти, а населення дедалі частіше обирає готівкові розрахунки.