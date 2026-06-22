Как упал индекс Московской биржи

По состоянию на 13:30 индекс Московской биржи упал до 2368,56 пункта, потеряв -2,1%, как свидетельствуют торговые данные.

Позже он несколько отыгрался, скорректировавшись до отметки 2372,48 пункта (-2%).

Однако впоследствии в ходе торгов индекс просел почти на 4% — до 2330,2 пункта. Это стало его минимальным уровнем с 17 марта 2023 года.

WhatsApp Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp Добавить

Аналитики отмечают, что российский фондовый рынок находится под давлением сразу нескольких факторов, которые и спровоцировали такое падение:

  • В частности, инвесторы ожидают более мягкого, чем прогнозировалось, снижения ключевой ставки Банком России.
  • Геополитическая напряженность из-за войны против Украины сохраняется.
  • А цены на нефть после завершения первого раунда переговоров между США и Ираном снизились. В частности, фьючерсы на Brent опустились до 79,3 доллара за баррель.

В таких условиях инвесторы не спешат активизироваться на рынке.

Какие акции упали больше всего

В таких условиях в понедельник обрушились акции десятков российских компаний. Больше всего просели акции ЦИАН, российской компании по размещению объявлений о недвижимости — до 12%.

Среди остальных падение было менее значительным:

  • "Русал" — минус 4%;
  • "Северсталь" — минус 3,8%
  • "Газпром" — минус 3,7%;
  • "Роснефть" — минус 3,4%;
  • "Аэрофлот" – минус 3,3%.

Фото: Падение акций российских компаний / 24 Канал

Таким образом, падение индекса Мосбиржи свидетельствует о нестабильности на российском финансовом рынке. В частности, слабая инвестиционная активность и колебания цен на нефть подрывают доверие инвесторов и затрудняют приток капитала. В итоге это создает дополнительное давление на финансовую систему России.

Напомним, всего несколько дней назад, 18 июня, акции энергетических компаний России продемонстрировали значительное падение. Например, акции "Роснефти" упали на 2,54%, а "Газпрома" — на 2,01%.