НБУ готовится к важному решению: как это повлияет на курс доллара в Украине
Одним из ключевых событий недели станет заседание монетарного комитета Нацбанка в четверг, 18 июня. На нем регулятор примет очередное решение по учетной ставке, что станет ориентиром для финансового сектора на ближайшую перспективу.
Какой будет ситуация в середине июня
Детали эксклюзивно для 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его оценкам, наиболее вероятным сценарием является сохранение показателя на уровне 15%, что в целом якобы соответствует текущим рыночным ожиданиям.
Смотрите также Доллар в июне может вырасти – как уже вскоре изменится курс валюты в Украине
Прежде всего стоит отметить, что ключевые риски для экономики остаются актуальными. В частности, на динамику потребительских цен и в дальнейшем будут влиять стоимость топлива, а также непредсказуемые последствия войны для энергетики, логистики и производства.
В то же время частично уравновесить эти вызовы способны сезонное удешевление овощей и ягод, а еще ожидаемое поступление международной финансовой помощи. Именно поэтому, по мнению эксперта, Нацбанк вряд ли будет прибегать к резким изменениям в своей стратегии.
Кроме того, регулятор и в дальнейшем будет действовать в рамках режима "управляемой гибкости", который предусматривает поддержание равновесия на валютном рынке с помощью интервенций. Вероятно, спрос будет доминировать над предложением в пределах 10 – 15%, поэтому Нацбанку придется вливать 850 – 900 миллионов долларов в неделю
Итак, даже несмотря на вызовы безопасности и психологическое давление существенных курсовых потрясений не прогнозируют: коридор изменений стоимости доллара в Украине будет в пределах 44,40 – 45,10 гривны.
С курсом евро будет несколько сложнее, ведь его формирование во многом зависит от внешних факторов, прежде всего от пары евро – доллар на мировом рынке. Сейчас ожидается, что соотношение стоимости этих двух мировых валют сохранится на уровне 1,15 – 1,18. Поэтому в течение следующей недели евровалюта будет торговаться в промежутке 51 – 52,5 гривны.
К слову, отдельным фактором давления остается ситуация на Ближнем Востоке, которая в течение последних нескольких месяцев не добавляет мировым рынкам уверенности. В частности, это сказывается на ценах нефти, которые постоянно колеблются: периоды роста сменяются удешевлением, а затем тенденция снова разворачивается.
Характеристики рынка с 15 по 21 июня:
- Коридоры валютных колебаний: на межбанке 44,4 – 45,1 гривны за доллар и 51 – 52,5 гривны за евро; на наличном рынке 44,3 – 45 гривны за доллар и 51 – 52,5 гривны за евро.
- Ежедневные курсовые колебания: на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 грн.
- Разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.
- Разница курсов покупки: в комбанках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: в комбанках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 грн гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.