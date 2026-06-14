Какой будет ситуация в середине июня

Детали эксклюзивно для 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его оценкам, наиболее вероятным сценарием является сохранение показателя на уровне 15%, что в целом якобы соответствует текущим рыночным ожиданиям.

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Прежде всего стоит отметить, что ключевые риски для экономики остаются актуальными. В частности, на динамику потребительских цен и в дальнейшем будут влиять стоимость топлива, а также непредсказуемые последствия войны для энергетики, логистики и производства.

В то же время частично уравновесить эти вызовы способны сезонное удешевление овощей и ягод, а еще ожидаемое поступление международной финансовой помощи. Именно поэтому, по мнению эксперта, Нацбанк вряд ли будет прибегать к резким изменениям в своей стратегии.

Кроме того, регулятор и в дальнейшем будет действовать в рамках режима "управляемой гибкости", который предусматривает поддержание равновесия на валютном рынке с помощью интервенций. Вероятно, спрос будет доминировать над предложением в пределах 10 – 15%, поэтому Нацбанку придется вливать 850 – 900 миллионов долларов в неделю

Итак, даже несмотря на вызовы безопасности и психологическое давление существенных курсовых потрясений не прогнозируют: коридор изменений стоимости доллара в Украине будет в пределах 44,40 – 45,10 гривны.

Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА С курсом евро будет несколько сложнее, ведь его формирование во многом зависит от внешних факторов, прежде всего от пары евро – доллар на мировом рынке. Сейчас ожидается, что соотношение стоимости этих двух мировых валют сохранится на уровне 1,15 – 1,18. Поэтому в течение следующей недели евровалюта будет торговаться в промежутке 51 – 52,5 гривны.

К слову, отдельным фактором давления остается ситуация на Ближнем Востоке, которая в течение последних нескольких месяцев не добавляет мировым рынкам уверенности. В частности, это сказывается на ценах нефти, которые постоянно колеблются: периоды роста сменяются удешевлением, а затем тенденция снова разворачивается.

Характеристики рынка с 15 по 21 июня: