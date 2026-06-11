Как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на цену нефти?
Тегеран объявил, что он полностью закрывает Ормузский пролив, сообщает Reuters.
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Такое решение Ирана стало следствием новых атак США. Более того, Трамп пообещал осуществить еще ряд ударов, если мирное соглашение не будет достигнуто. Американский президент указал, что США даже могут "разбомбить до смерти" иранские силы.
Ормузский пролив теперь будет заблокирован полностью. То есть по нему не смогут пройти никакие коммерческие суда и танкеры. Тегеран пообещал атаковать тех, кто нарушит это требование.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Это еще раз свидетельствует о том, что до соглашения еще далеко, и потоки энергии из Персидского залива будут оставаться сильно ограниченными,
– говорится в записке аналитиков ING.
Какая цена нефти 11 июня 2026 года?
Как сообщает ресурс Trading Economics, цена нефти, в зависимости от марки:
- стоимость нефти марки Brent – 92,63 доллара за баррель.
- WTI стоит – 89,65 доллара за баррель.
- а российская Urals – 83,05 доллара за баррель.
Какой была ситуация в Ормузе до решения Тегерана?
- Иран заблокировал Ормуз с конца февраля. ранее этим путем проходила пятая часть мировых нефти и СПГ.
- Несмотря на блокирование иранских сил, все же есть информация, что некоторые суда проходили через Ормузский пролив. В частности, это происходило с согласия Ирана. Как известно, Тегеран даже рассматривал возможность открытия Ормуза, но с платой за прохождение.
- Ормуз блокировали и США. Однако они ограничивали именно иранские порты.