Как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на цену нефти?

Тегеран объявил, что он полностью закрывает Ормузский пролив, сообщает Reuters.

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Такое решение Ирана стало следствием новых атак США. Более того, Трамп пообещал осуществить еще ряд ударов, если мирное соглашение не будет достигнуто. Американский президент указал, что США даже могут "разбомбить до смерти" иранские силы.

Ормузский пролив теперь будет заблокирован полностью. То есть по нему не смогут пройти никакие коммерческие суда и танкеры. Тегеран пообещал атаковать тех, кто нарушит это требование.

Это еще раз свидетельствует о том, что до соглашения еще далеко, и потоки энергии из Персидского залива будут оставаться сильно ограниченными,

– говорится в записке аналитиков ING.

Какая цена нефти 11 июня 2026 года?

Как сообщает ресурс Trading Economics, цена нефти, в зависимости от марки:

стоимость нефти марки Brent – 92,63 доллара за баррель.

– 92,63 доллара за баррель. WTI стоит – 89,65 доллара за баррель.

стоит – 89,65 доллара за баррель. а российская Urals – 83,05 доллара за баррель.

Какой была ситуация в Ормузе до решения Тегерана?