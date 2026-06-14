Якою буде ситуація в середині червня
Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його оцінками, найбільш імовірним сценарієм є збереження показника на рівні 15%, що загалом нібито відповідає поточним ринковим очікуванням.
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Насамперед варто зазначити, що ключові ризики для економіки залишаються актуальними. Зокрема, на динаміку споживчих цін і надалі впливатимуть вартість пального, а також непередбачувані наслідки війни для енергетики, логістики та виробництва.
Водночас частково врівноважити ці виклики здатні сезонне здешевлення овочів і ягід, а ще очікуване надходження міжнародної фінансової допомоги. Саме тому, на думку експерта, Нацбанк навряд чи вдаватиметься до різких змін у своїй стратегії.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Окрім того, регулятор і надалі діятиме в межах режиму "керованої гнучкості", який передбачає підтримання рівноваги на валютному ринку за допомогою інтервенцій. Ймовірно, попит домінуватиме над пропозицією в межах 10 – 15%, тож Нацбанку доведеться вливати 850 – 900 мільйонів доларів на тиждень
Отже, навіть попри безпекові виклики та психологічний тиск суттєвих курсових потрясінь не прогнозують: коридор змін вартості долара в Україні буде в межах 44,40 – 45,10 гривні.
З курсом євро буде дещо складніше, адже його формування багато в чому залежить від зовнішніх чинників, насамперед від пари євро – долар на світовому ринку. Наразі очікується, що співвідношення вартості цих двох світових валют збережеться на рівні 1,15 – 1,18. Відтак впродовж наступного тижня євровалюта торгуватиметься в проміжку 51 – 52,5 гривні.
До слова, окремим чинником тиску залишається ситуація на Близькому Сході, яка протягом останніх кількох місяців не додає світовим ринкам впевненості. Зокрема, це позначається на цінах нафти, які постійно коливаються: періоди зростання змінюються здешевленням, а потім тенденція знову розвертається.
Характеристики ринку з 15 по 21 червня:
- Коридори валютних коливань: на міжбанку 44,4 – 45,1 гривні за долар і 51 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,3 – 45 гривні за долар і 51 – 52,5 гривні за євро.
- Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 грн.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.
- Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.
- Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 грн гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.