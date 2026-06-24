Валюта продолжает удивлять украинцев – официальный курс доллара и евро на 25 июня
Нацбанк установил официальный курс валюты на четверг, 25 июня. Доллар и евро продолжили постепенно дешеветь в Украине.
Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 24 июня торговался по 44,88 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 2 копейки по сравнению с 23 июня. Официальный курс евро составил 51,10 гривны, то есть его курс упал целых на 31 копейку, сообщает Нацбанк.
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А вот 25 июня курс валюты будет следующим:
- доллар – 44,86 гривны (-2 копейки);
- евро – 50,88 гривны (-22 копейки).
Обратите внимание, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
Напомним, еще по состоянию на полдень 24 июня курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,60 гривны, а продажа — 45,09 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,95 гривны, а продажа – 45 гривен;
- в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,48 гривны, а продажа — 45,01 гривны.
Отметим, что в последние месяцы Нацбанк демонстрирует способность удерживать ситуацию на валютном рынке под контролем даже несмотря на ряд внешних и внутренних вызовов. Регулятор сглаживает чрезмерные колебания курса благодаря режиму "управляемой гибкости".
В то же время банкиры не ожидают ослабления этой политики в ближайшее время. По оценкам экспертов, в течение недели с 22 по 28 июня на валютные интервенции может быть направлено около 850 – 900 миллионов долларов из международных резервов.