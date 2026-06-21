Какой будет ситуация в конце июня
Подробности эксклюзивно для 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. О смене рыночного тренда пока речь не идет, а механизм "управляемой гибкости" Нацбанка поможет избежать резких скачков.
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Во-первых, события последних месяцев свидетельствуют о способности Нацбанка удерживать ситуацию на валютном рынке под контролем даже в условиях энергетических рисков и инфляционного давления. Для этого он активно использует интервенции, сглаживая чрезмерные курсовые колебания. По оценкам эксперта, в период с 22 по 28 июня на такие операции может быть направлено 850 – 900 миллионов долларов.
Во-вторых, летом традиционно срабатывает сезонный фактор, сдерживающий рост цен. В связи с поступлением нового урожая отдельные виды сельскохозяйственной продукции дешевеют, что влияет на общую динамику инфляции. Поэтому после майских 8,2% в годовом исчислении показатель в июне может снизиться до 7,85 – 7,9%.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В-третьих, учетная ставка сохраняется на уровне 15%, что является одним из сигналов относительной контролируемости экономической ситуации в стране.
В-четвертых, среди участников рынка преобладает "сдержанный оптимизм", связанный с ожиданиями, что объемы международной финансовой помощи Украине не будут сокращены.
В-пятых, текущее удорожание валюты в целом соответствует заложенным в бюджет показателям. В частности, средневзвешенный курс доллара на 2026 год предусмотрен на уровне 45,7 гривны.
Конечно, риски также достаточно весомы: мировая конъюнктура цен на топливо и соответствующая корректировка цен на украинских АЗС, влияние на стоимость производства, логистики и т. д. Кроме того, повышенный спрос на валюту сохраняется с начала года.
Таким образом, согласно прогнозу, в течение недели доллар вряд ли превысит 45,2 гривны. Скорее всего, курс будет колебаться вблизи 45 гривен, что будет свидетельствовать о закреплении на новой "психологической отметке".
А вот на стоимость евро и в дальнейшем будет влиять динамика на мировых торгах. Поскольку его соотношение к доллару в последние недели остается относительно стабильным, резких изменений не прогнозируется и для украинского рынка – курс евро будет находиться преимущественно в пределах 51,5 – 52,5 гривны.
Что будет происходить на наличном рынке
Несмотря на разговоры об ажиотаже, повышение курсов в финучреждениях пока не привело к резкому росту спроса на валюту. В свою очередь появление новых ценников эксперт объясняет тактикой самих обменников, которые быстро реагируют на ситуацию на межбанке и увеличивают разницу между покупкой и продажей до 1 – 1,2 гривны.
На данный момент дефицита доллара нет, поэтому нынешние изменения банкир называет скорее элементом "курсовой игры", которая может иметь краткосрочный психологический эффект и усиливать тревожные настроения.
Характеристики рынка с 22 по 28 июня:
- Коридоры валютных колебаний: на межбанке 44,6 – 45 гривен за доллар и 51 – 52,5 гривны за евро; на наличном рынке 44,3 – 45,2 гривны за доллар и 51 – 52,5 гривны за евро.
- Ежедневные курсовые колебания: на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в коммерческих банках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5–0,6 гривны за доллар и до 0,8–1 гривны за евро; в обменных пунктах до 0,6–1 гривны за доллар и до 1–1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: в коммерческих банках 0,2–0,3 гривны за доллар и 0,3–0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3–0,5 гривны за доллар и 0,5–0,7 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: в коммерческих банках 0,1–0,2 гривны за доллар и 0,2–0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличных рынков — от 0,1 до 0,15 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.