Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 24 июня торговался по 44,88 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 2 копейки по сравнению с 23 июня. Официальный курс евро составил 51,10 гривны, то есть его курс упал целых на 31 копейку, сообщает Нацбанк.

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А вот 25 июня курс валюты будет следующим:

доллар – 44,86 гривны (-2 копейки);

евро – 50,88 гривны (-22 копейки).

Обратите внимание, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 24 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,60 гривны , а продажа — 45,09 гривны ;

, а продажа — ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,95 гривны , а продажа – 45 гривен ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,48 гривны, а продажа — 45,01 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на полдень 24 июня был следующим: в банках – покупка в среднем составляла 50,83 гривны , а продажа – 51,51 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке — покупка в среднем составляла 51,25 гривны , а продажа — 51,45 гривны ;

составляла , а продажа — ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 50,94 гривны, а продажа – 51,72 гривны.

Отметим, что в последние месяцы Нацбанк демонстрирует способность удерживать ситуацию на валютном рынке под контролем даже несмотря на ряд внешних и внутренних вызовов. Регулятор сглаживает чрезмерные колебания курса благодаря режиму "управляемой гибкости".

В то же время банкиры не ожидают ослабления этой политики в ближайшее время. По оценкам экспертов, в течение недели с 22 по 28 июня на валютные интервенции может быть направлено около 850 – 900 миллионов долларов из международных резервов.