Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 24 червня торгувався по 44,88 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 2 копійки проти 23 червня. Офіційний курс євро становив 51,10 гривні, отже його ціна впала аж на 31 копійку, повідомляє Нацбанк.

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А от 25 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,86 гривні (-2 копійки);

євро – 50,88 гривні (-22 копійки).

Зауважте, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 24 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,60 гривні , а продаж – по 45,09 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,95 гривні , а продаж – по 45 гривень ;

по , а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,48 гривні, а продаж – по 45,01 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 24 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,83 гривні , а продаж – по 51,51 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,25 гривні , а продаж – по 51,45 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,94 гривні, а продаж – по 51,72 гривні.

Наголосимо, що останніми місяцями Нацбанк демонструє здатність утримувати ситуацію на валютному ринку під контролем навіть попри низку зовнішніх та внутрішніх викликів. Регулятор згладжує надмірні коливання курсу завдяки режиму "керованої гнучкості".

Водночас банкіри не очікують послаблення цієї політики найближчим часом. За оцінками експертів, упродовж тижня 22 – 28 червня на валютні інтервенції можуть спрямувати близько 850 – 900 мільйонів доларів із міжнародних резервів.