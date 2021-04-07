Курс валют на 7 апреля: доллар ощутимо подешевел, а евро продолжает расти
На среду, 7 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
В среду, 7 апреля, Нацбанк установил официальный курс американского доллара на уровне 27,83 гривны, что на 10 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 32,89, что на 3 копейки больше, чем 6 апреля.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,80 – 27,82.
- Евро – 32,90 – 32,93.
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,69 гривны, продажа – 27,90 гривны.
- Евро: покупка – 32,58 гривны, продажа – 32,95 гривны.
Прогноз курса гривны
- Правительство заложило в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за американский доллар.
- Международный валютный фонд прогнозировал, что курс американского доллара будет колебаться на уровне 28,12 в течение 2021 года.
- В Минэкономики отметили, что до 2024 года доллар США может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и до 29,7 – по пессимистическому. Более подробно об этом говорится в сценарии развития экономики .
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала
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