В среду, 7 апреля, Нацбанк установил официальный курс американского доллара на уровне 27,83 гривны, что на 10 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 32,89 , что на 3 копейки больше, чем 6 апреля.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,80 – 27,82.

Евро – 32,90 – 32,93.

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,69 гривны, продажа – 27,90 гривны.

Евро: покупка – 32,58 гривны, продажа – 32,95 гривны.

Прогноз курса гривны

Правительство заложило в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за американский доллар.

Международный валютный фонд прогнозировал, что курс американского доллара будет колебаться на уровне 28,12 в течение 2021 года.

В Минэкономики отметили, что до 2024 года доллар США может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и до 29,7 – по пессимистическому. Более подробно об этом говорится в сценарии развития экономики .

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала