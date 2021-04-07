Курс валют на 7 квітня: долар відчутно подешевшав, а євро продовжує зростати
На середу, 7 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро.
Джерело:24 канал
Офіційний курс долара та євро
У середу, 7 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,83 гривні, що на 10 копійок менше, ніж в попередній банківський день.
Варте уваги Найзаможніші люди світу: хто з українців потрапив до рейтингу Forbes
Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 32,89, що на 3 копійки більше, ніж 6 квітня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,80 – 27,82.
- Євро – 32,90 – 32,93.
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,69 гривні, продаж – 27,90 гривні.
- Євро: купівля – 32,58 гривні, продаж – 32,95 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Уряд заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за американський долар.
- Міжнародний валютний фонд прогнозував, що курс американського долара буде коливатися на рівні 28,12 протягом 2021 року.
- У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більш детально про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною