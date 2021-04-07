У середу, 7 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,83 гривні, що на 10 копійок менше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 32,89, що на 3 копійки більше, ніж 6 квітня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,80 – 27,82.

Євро – 32,90 – 32,93.

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,69 гривні, продаж – 27,90 гривні.

Євро: купівля – 32,58 гривні, продаж – 32,95 гривні.

Прогноз курсу гривні

Уряд заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за американський долар.

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що курс американського долара буде коливатися на рівні 28,12 протягом 2021 року.

У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більш детально про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

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