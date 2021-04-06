Авторитетное издание Forbes обновило список самых богатых людей мира. В рейтинг также потравили украинцы. О ком идет речь – читайте дальше.

Forbes провел ревизию состояния богатейших людей мира. В рейтинг авторитетного издания вошли и украинские богачи, некоторые из них даже попал в список миллиардеров.

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Ринат Ахметов

Бизнесмен Ринат Ахметов занял 327 место против 875 год назад. Сейчас его капитал составляет 7,6 миллиарда долларов США. За год он увеличил свое состояние на 5,2 миллиарда долларов.

Ахметов является владельцем компании System Capital Management, которая занимается различными сферами бизнеса. Преимущественно, это промышленность. Кроме того, он владеет пакетом акций горно-металлургической компании Metinvest Group и вкладывает средства в энергию через компанию ДТЭК.

Виктор Пинчук

Зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук смог значительно улучшить свои позиции в рейтинге Forbes. Он поднялся с 1613-го до 1249-й ступени с 2,5 миллиарда долларов США.

Он обладает бизнес-группой "Интерпайп", которая специализируется на сталелитейной промышленности и частично имеет отношение к активам и в других сферах: промышленность, услуги и информация.

Константин Жеваго

Капитал Константина Жеваго оценили в 2,3 миллиарда долларов США. Бывший украинский парламентарий занял 1362 место в списке.

Жеваго владеет мажоритарным пакетом акций украинского горнодобывающей компании Ferrexpo. Компания котируется на Лондонской фондовой бирже. В 2019 году он покинул пост генерального директора Ferrexpo на фоне расследования Офиса генеральной прокуратуры.

Игорь Коломойский

Бывший владелец финансового гиганта "ПриватБанка" Игорь Коломойский оказался на 1750 месте. Капитал бизнесмена оценивается в 1,8 миллиарда долларов. В 2017 году Высокий суд заморозил 2,5 миллиарда долларов США, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову. Богачи отрицают обвинения и намерены обжаловать решение.

Петр Порошенко / Фото Getty Images

Геннадий Боголюбов

1833 место в рейтинге Forbes занял компаньон Коломойского Геннадий Боголюбов. Человек обладает 1,7 миллиарда долларов. Бизнесмен является одним из основателей национализированного в 2016 году "ПриватБанка".

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Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко впервые с 2014 года попал в список самых богатых людей планеты. Тогда он занимал 1284 место. Его состояние, которые оценивают в 1,6 миллиарда долларов, он заработал на шоколаде. Порошенко владеет компанией Roshen. На этот раз он занял 1931 место с 2755 возможных.

Вадим Новинский

Forbes оценил состояние Вадима Новинского в 1,4 миллиарда долларов США. Таким образом, он занял 2141 место в списке самых богатых людей мира. Вместе с партнером Андреем Клямко он обладает одной из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины "Смарт-холдинг".