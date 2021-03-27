Американские СМИ обнародовали данные, что состояние Канье Уэста составляет почти 7 миллиардов долларов. Почему это фантазия, созданная вокруг несуществующих продаж, и сколько на самом деле зарабатывает рэпер – читайте дальше.

Bloomberg сообщил , что бренд кроссовок Канье Уэста Yeezy и коллаборации Yeezy с Gap оценивают в 4,7 миллиарда долларов. В материале также без подробностей вспоминают об активах в размере 1,7 миллиарда долларов. Однако по оценкам Forbes, реальные доходы рэпера составляют 1,8 миллиарда долларов.

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Вполне возможно, что музыкант и предприниматель пытается создать иллюзию, что он зарабатывает гораздо больше. Бизнес-манеру Канье Уэста часто сравнивают с подходом Дональда Трампа, который утверждает, что любой его бренд имеет внутреннюю ценность независимо от фактических доходов.

Yeezy: 1,5 миллиарда долларов

Казной финансового счастья Канье Уэста называют его бренд Yeezy, который создает кроссовки в сотрудничестве с Adidas. Рэпер подписал соглашение со спортивным гигантом на 10 лет. Бренд Yeezy на 100% принадлежит Уэсту. В прошлом году доход компании вырос на 30% до 1,7 миллиарда долларов против 1,3 миллиарда в 2019 году.

Интересно, что последняя модель кроссовок 450еCloudWhite была распродана за несколько минут.

Все это помогло Уэсту достичь впечатляющих результатов в 2020 году, увеличив свое состояние на 191 миллион долларов в виде роялти. Тогда как операционный доход бренда в прошлом году составил 214 миллионов долларов.

Yeezy / Фото unsplash

Деньги и другие активы: 160 миллионов долларов

Сотрудничество с сервисом Yeezy и музыкальная карьера позволили Уэсту заработать немалые деньги. Рэ пер является владельцем недвижимости, стоимость которой оценивается в более, чем 100 миллионов долларов. В частности, речь идет о нескольких ранчо в Вайоминге и домах в Лос-Анджелесе.

Музыкант также обладает и другими активами, которые стоят миллионы:

произведения искусства - 9,3 миллиона долларов,

ювелирные изделия - 7,6 миллиона долларов,

автомобили - 5 миллионов долларов,

мебель - 3,4 миллиона долларов,

домашние животные - 1 миллион долларов.

Параллельно Канье Уэст успел накопить долг в размере 56 миллионов долларов . Добавим, что сюда не включили сайт Yeezy Supply, стоимость которого, по словам рэпера, составляет 1,5 миллиарда долларов.

Музыкальное наследие: 90 миллионов долларов

Несмотря на то, что Канье Уэст заработал большинство своих денег, как фэшн-магнат, он до сих пор является одним из самых популярных артистов в мире. Поэтому, его песни приносят ему немалую прибыль каждый год. Так же как с брендом Yeezy, рэпер мог заработать миллионы на роялти, как это делали в прошлом году музыканты от Шакиры к Боба Дилана.

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Yeezy / Фото unsplash

Skims 64 миллиона долларов

Уэст и его жена Ким Кардашьян возможно и разорвали романтические отношения, но они продолжают сотрудничать в сфере бизнеса.

В частности, речь идет о том, что рэпер обладает долей в компании Ким Кардашьян Skims, которая создает одежду, в том числе и для дома. Компания сделала значительный скачок во время пандемии коронавируса.

Yeezy x Gap

Команда Канье Уэста настаивает на том, что соглашение Yeezy x Gap стоит примерно 1,5 миллиарда долларов. Однако, Bloomberg сообщает, что реальная сумма совсем другая - 970 миллионов долларов. Издание Forbes не придает значения этим цифрам, пока продукты не поступят в продажу.

Соглашение, которое анонсировали в июне, стало причиной стремительного роста акций Gap, а генеральный директор компании Соня Сингал в начале месяца заявила о его "большом потенциале". Однако до сих пор не было продано ни одного предмета из этой линии одежды.