Курс валют на 23 марта: доллар упал, а евро вырос в цене
На вторник, 23 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
Во вторник, 23 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,69 гривны, что на 3 копейки меньше, чем в понедельник, 22 марта.
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Европейская валюта наоборот упала в цене. Следовательно, евро во вторник оценили в 33,01 гривны, что на 6 копеек больше, чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,67 – 27,69 гривны.
- Евро: 32,99 – 33,01 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,60 гривны, продажа – 27,77 гривны.
- Евро: покупка – 32,74 гривны, продажа – 33,10 гривны.
Прогнозы для гривны до 2024 года
- Правительство заложило в бюджет-2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- Ранее МВФ прогнозировал курс в 28,12 гривны к доллару в этом году.
- В то же время до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому. Об этом говорится в сценарии развития экономики от Минэкономики.
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