Турецкая лира негативно отреагировала на отставку руководителя центрального банка страны Наси Агбала. Национальная валюта обвалилась на 14%.

Наси Агбала уволил президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу, 20 марта. Это произошло через два дня после резкого повышения процентных ставок.

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Отставка главы центробанка шокировала как местных, так и иностранных инвесторов. Ведь повышение процентных ставок на 2 процентных пункта укрепила турецкий лир. В какой-то момент турецкая валюта была среди лучших стран в 2021 году.

"У власти будет 2 выбора: или они пообещают использовать процентные ставки для стабилизации рынка, или введут контроль за движением капитала", – сказал старший стратег SEB Research Пер Хаммарлунд.

Курс турецкой лиры по состоянию на 22 марта / графика "Минфина"

Кто заменил Наси Агбала

Что интересно, Реджеп Эрдоган уволил уже третьего главу центрального банка за последние два года. Новым главой стал Сахап Кавчоглу – бывший банкир и экс-депутат. Он, как и президент Турции, выступает против высоких процентных ставок.

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