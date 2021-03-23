Курс валют на 23 березня: долар впав, а євро виросло в ціні
На вівторок, 23 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело:24 канал
Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 23 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,69 гривні. Це на 3 копійки менше, ніж березня.
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Європейська валюта навпаки додала в ціні. Відтак євро у вівторок оцінили в 33,01 гривні, що на 6 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар: 27,67 – 27,69 гривні.
- Євро: 32,99 – 33,01 гривні.
Скільки коштувала валюта в обмінниках
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,60 гривні, продаж – 27,77 гривні.
- Євро: купівля – 32,74 гривні, продаж – 33,10 гривні.
Прогноз курсу гривні до 2024 року
- Уряд заклав до бюджету-2021 середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- Раніше МВФ прогнозував курс у 28,12 гривні відносно долара цього року.
- Водночас до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та 29,7 гривні – за песимістичним. Про це йдеться у сценарії розвитку економіки від Мінекономіки.
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