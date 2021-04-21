Курс валют на 21 апреля: доллар остановился, а евро продолжает дорожать
На среду, 21 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро дорожают по украинской гривны.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
В среду, 21 апреля, Нацбанк установил официальный курс американского доллара на уровне 28,00 гривны, как и в предыдущий банковский день.
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Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 33,73, что на 3 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 28,00 – 28,02.
- Евро – 33,72 – 33,74.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,86 гривны, продажа – 28,05 гривны.
- Евро: покупка – 33,42 гривны, продажа –33,79 гривны.
Прогноз курса гривны
- Правительство Украины заложило в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- Международный валютный фонд считает, что курс доллара США в течение 2021 останется на уровне 27,98.
- В Минэкономики прогнозируют, что к 2024 году доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и до 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала
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