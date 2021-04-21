На среду, 21 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро дорожают по украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В среду, 21 апреля, Нацбанк установил официальный курс американского доллара на уровне 28,00 гривны, как и в предыдущий банковский день.

Обратите внимание Новый "биткоин" Банк Англии рассматривает возможность создания цифрового фунта

Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 33,73, что на 3 копеек больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 28,00 – 28,02.

Евро – 33,72 – 33,74.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,86 гривны, продажа – 28,05 гривны.

Евро: покупка – 33,42 гривны, продажа –33,79 гривны.

Прогноз курса гривны

Правительство Украины заложило в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

Международный валютный фонд считает, что курс доллара США в течение 2021 останется на уровне 27,98.

В Минэкономики прогнозируют, что к 2024 году доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и до 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала