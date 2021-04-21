На середу, 21 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро дорожчають щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У середу, 21 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 28,00 гривні, як і в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,73, що на 3 копійок більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 28,00 – 28,02.

Євро – 33,72 – 33,74.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,86 гривні, продаж – 28,05 гривні.

Євро: купівля – 33,42 гривні, продаж – 33,79 гривні.

Прогноз курсу гривні

Уряд України заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.

Міжнародний валютний фонд вважає, що курс долара США протягом 2021 року залишиться на рівні 27,98.

У Мінекономіки прогнозують, що до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу