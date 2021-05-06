Официальный курс доллара и евро

В четверг, 6 мая, Нацбанк установил официальный курс американского доллара остался на том же уровне, что и в предыдущий банковской день – 27,73.

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Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 33,27, что на 24 копейки меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Долларов – 27,71 – 27,74.

Евро – 33,24 – 33,27.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,62 гривны, продажа – 27,80 гривны.

Евро: покупка – 33,09 гривны, продажа – 33,48 гривны.

Прогноз курса гривны

Правительство Украины заложило в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за американский доллар.

МВФ прогнозирует, что курс доллара США в течение 2021 будет колебаться в пределах 27,98 .

В Минэкономики отмечают, что до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала