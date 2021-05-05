В среду, 5 мая, стоимость Dogecoin стремительно пошла вверх. Новая цена криптовалюты почти достигла отметки в 70 центов. Это новый исторический максимум.

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Стоимость Dogecoin растет бешеными темпами

Трейдеры-энтузиасты продолжают "накапливать" Dogecoin, тем самым увеличивая его стоимость. Похоже, что совсем скоро давняя цель – один доллар за токен – станет реальностью. За сутки стоимость виртуальной валюты взлетела на 37% , а в целом за последнюю неделю – на 147% .

Стоимость Dogecoin снова пошла вверх / Инфографика CoinDesk

Рыночная капитализация Dogecoin сейчас составляет 85,9 миллиарда долларов. Для сравнения вчера этот показатель остановился на уровне 69 миллиардов долларов. Таким образом, цифровая валюта стоит больше, чем такие компании-гиганты, как Mondelez, FedEx и British American Tobacco. Теперь Dogecoin занимает 4 строчку в рейтинге криптовалют.

Торговая платформа Robinhood во вторник "упала" через новый всплеск Dogecoin, который привел к стремительному оживление активности трейдеров. Этот инцидент вызвал протесты возмущенных пользователей.

На что стоит обратить внимание

Все сторонники Dogecoin с нетерпением ждут появления генерального директора Tesla Илона Маска на одном из телевизионных шоу. Миллиардер, который известен своей "любовью" к этой криптовалюте, пообеща " интегрировать" мем в свою внешность. Добавим, что одни из самых больших ценовых всплесков на криптобиржах происходили именно после твитов Маска.

Кроме Илона Маска Dogecoin также поддерживают Марк Кьюбан, Влад Тенев, Снуп Догг и другие. Это помогло криптовалюте, которую многие не воспринимали серьезно, не только выжить на рынке цифровых валют, но существенно укрепить свои позиции.