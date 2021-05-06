Офіційний курс долара та євро
У четвер, 6 травня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара залишився на тому ж рівні, що й у попередній банківській день – 27,73.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,27, що на 24 копійки менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,71 – 27,74.
- Євро – 33,24 – 33,27.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,62 гривні, продаж – 27,80 гривні.
- Євро: купівля – 33,09 гривні, продаж – 33,48 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Уряд заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за американський долар.
- МВФ прогнозує, що курс долара США протягом 2021 року буде коливатися в межах 27,98.
- У Мінекономіки зазначають, що до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу