28 мая, 15:37
В конце весны доллар наконец-то подешевел – курс валюты на 29 мая

Анастасия Безейко

Нацбанк установил официальный курс валюты на пятницу, 29 мая. В конце весны после серии рекордов доллар несколько подешевел.

Какой официальный курс валюты?

Официальный курс доллара США 28 мая торгуется по 44,29 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 2 копейки против 27 мая. Официальный курс евро составляет 51,54 гривны, следовательно его цена выросла на 3 копейки, сообщает Нацбанк.

А вот 29 мая курс валюты будет таким:

  • доллар – 44,26 гривны (-3 копейки);
  • евро – 51,43 гривны (-11 копеек).

Заметьте! Действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 28 мая – 44,29 гривны по курсу Нацбанка.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 28 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,01 гривны, а продажа – по 44,49 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем была по 44,19 гривны, а продажа – по 44,25 гривны;
  • в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,85 гривны, а продажа – по 44,27 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 28 мая был таким:

  • в банках – покупка в среднем была по 51,25 гривны, а продажа – по 51,80 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем была по 51,55 гривны, а продажа – по 51,75 гривны;
  • в обменниках – покупка в среднем была по 51,46 гривны, а продажа – по 51,84 гривны.

Чего ждать украинцам в ближайшее время

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что оснований говорить о резком изменении текущих трендов пока нет. Нацбанк продолжает действовать в режиме "управляемой гибкости", то есть сглаживать чрезмерные курсовые колебания валютными интервенциями.

Отдельным фактором остается ожидание первого транша кредита ЕС, что способен поддержать международные резервы Украины, а следовательно и дать регулятору больше пространства для действий на рынке.

Напомним, 28 мая Верховная Рада ратифицировала соответствующее соглашение, с чем украинцев поздравила руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, это создало предпосылки для начала выплат уже в июне.

