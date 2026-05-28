В конце весны доллар наконец-то подешевел – курс валюты на 29 мая
Нацбанк установил официальный курс валюты на пятницу, 29 мая. В конце весны после серии рекордов доллар несколько подешевел.
Какой официальный курс валюты?
Официальный курс доллара США 28 мая торгуется по 44,29 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 2 копейки против 27 мая. Официальный курс евро составляет 51,54 гривны, следовательно его цена выросла на 3 копейки, сообщает Нацбанк.
А вот 29 мая курс валюты будет таким:
- доллар – 44,26 гривны (-3 копейки);
- евро – 51,43 гривны (-11 копеек).
Заметьте! Действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 28 мая – 44,29 гривны по курсу Нацбанка.
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 28 мая курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,01 гривны, а продажа – по 44,49 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 44,19 гривны, а продажа – по 44,25 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,85 гривны, а продажа – по 44,27 гривны.