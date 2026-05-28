Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 28 травня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,25 гривні , а продаж – по 51,80 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,55 гривні , а продаж – по 51,75 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,46 гривні, а продаж – по 51,84 гривні.

Чого чекати українцям найближчим часом

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зауважив, що підстав говорити про різку зміну поточних трендів наразі немає. Нацбанк продовжує діяти в режимі "керованої гнучкості", тобто згладжувати надмірні курсові коливання валютними інтервенціями.

Окремим фактором залишається очікування першого траншу кредиту ЄС, що здатен підтримати міжнародні резерви України, а отже й дати регуляторові більше простору для дій на ринку.

Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду, з чим українців привітала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, це створило передумови для початку виплат уже в червні.