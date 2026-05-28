Який офіційний курс валюти?
Офіційний курс долара США 28 травня торгується по 44,29 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 2 копійки проти 27 травня. Офіційний курс євро становить 51,54 гривні, отже його ціна зросла на 3 копійки, повідомляє Нацбанк.
А от 29 травня курс валюти буде таким:
- долар – 44,26 гривні (-3 копійки);
- євро – 51,43 гривні (-11 копійок).
Зауважте! Чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 28 травня – 44,29 гривні за курсом Нацбанку.
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 28 травня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,01 гривні, а продаж – по 44,49 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,19 гривні, а продаж – по 44,25 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,85 гривні, а продаж – по 44,27 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 28 травня був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 51,25 гривні, а продаж – по 51,80 гривні;
- на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,55 гривні, а продаж – по 51,75 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 51,46 гривні, а продаж – по 51,84 гривні.
Чого чекати українцям найближчим часом
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зауважив, що підстав говорити про різку зміну поточних трендів наразі немає. Нацбанк продовжує діяти в режимі "керованої гнучкості", тобто згладжувати надмірні курсові коливання валютними інтервенціями.
Окремим фактором залишається очікування першого траншу кредиту ЄС, що здатен підтримати міжнародні резерви України, а отже й дати регуляторові більше простору для дій на ринку.
Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду, з чим українців привітала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, це створило передумови для початку виплат уже в червні.