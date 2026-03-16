Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 16 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,90 гривны (-7 копеек), а продажа по 44,43 гривны (-7 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,40 гривны (без изменений), а продажа – по 44,46 гривны (+5 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,82 гривны (-22 копейки), а продают – по 44,57 гривны (+14 копеек).

Каким будет курс на этой неделе?

Эксклюзивно для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что во второй половине марта ситуация на валютном рынке вряд ли существенно изменится.

Курс доллара в Украине продолжит колебаться, однако о серьезных потрясениях или резких скачках речи не идет.

Дело в том, что курсовые границы вряд ли будут стимулировать чрезмерную активность покупателей. Рынок постепенно адаптируется к новым ориентирам: около 43 – 44 гривен за доллар и 50 – 51 гривны за евро.