Почему гривна обесценивается в марте?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин, курс доллара относительно гривны сейчас демонстрирует несколько нетипичную для марта динамику колебаний.

Эксперт говорит, что со 2 по 5 марта гривна девальвировала несмотря на снижение по сравнению с предыдущей неделей среднесуточного дефицита на межбанке на 26,6%. Поэтому хотя спрос снизился, официальный доллар вырос на 3,2% до рекордных 43,8 гривны (6 марта).

Более того, за первую неделю марта евро вырос на 1,6% до 50,9 гривны, хотя на мировом рынке он упал относительно доллара на 2%.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков На самом деле ситуация действительно очень непредсказуемая. Сейчас мы видели на рынке отход от стандартных сезонных колебаний. Дело в том, что с 2000 года только 7 раз в марте гривна девальвировала. Причем однажды это был 2014 год, когда произошла аннексия Крыма. В 2020 году было сильное падение гривны, но тогда у нас начался COVID-19. То есть если мы уберем эти два фактора, то получим, что за 25 лет только 5 раз гривна падала.

По словам эксперта, дополнительными факторами укрепления гривны должны были стать начало сезона посевной и завоз аграриями валюты, а также приближение конца отопительного сезона и уменьшение дефицита в энергосистеме в некоторые часы в течение суток. Это должно было способствовать уменьшению давления на гривну и выравниванию баланса рынка.

Андрей Шевчишин предполагает, что, вероятно, имеющиеся колебания курса являются свидетельством контролируемой девальвации гривны, которую осуществляет Нацбанк в режиме управляемой гибкости. Поэтому несмотря на возможность закрыть дефицит без значительных затрат, НБУ решил "отпустить" гривну.

Причин для таких действий может быть несколько, говорит аналитик:

от рисков недофинансирования из-за блокирования Венгрией 90 миллиардов евро помощи для Украины и недовыполнения госбюджета за два месяца;

до прогнозирования НБУ потенциального валютного спроса в будущем.

Какого курса доллара ждать до 8 марта?

По прогнозу Андрея Шевчишина, наличный доллар к концу первой недели марта может стабилизироваться на отметке 44 гривен.

Финансовый аналитик замечает, что подобную ситуацию со скачками курса можно было наблюдать в начале января, после которой в последующие недели произошла стабилизация.

Возможно, мы увидим на следующей неделе такую же стабилизацию. Мы сделали этот рывок, вышли на новую ступеньку и сейчас стабилизируемся,

– заключает эксперт.

Существует также дополнительный фактор, который может оказать влияние на наличный рынок, – это задержание Венгрией инкассаторов Ощадбанка, которые везли из Австрии в Украину 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Эта сумма составляет около 10% от объема наличности, которую в январе завезли в Украину, отмечает Андрей Шевчишин.

"Если рынок недополучает 10% того, что завозилось до этого, это может вызвать некоторый дискомфорт. Именно наличного рынка, не межбанка, потому что с безналичной валютой проблем нет", – говорит эксперт.

Поэтому до налаживания логистики в объезд Венгрии некоторое время наличный курс может быть выше межбанка, говорит Шевчишин.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, что по состоянию на утро 6 марта на наличном рынке средний курс доллара, по данным "Минфина", составлял:

в банках: покупка – по 43,45 гривны, а продажа – по 43,99 гривны;

покупка – по 43,45 гривны, а продажа – по 43,99 гривны; на черном рынке: покупка – по 43,80 гривны, тогда как продажа – по 43,98 гривны;

покупка – по 43,80 гривны, тогда как продажа – по 43,98 гривны; в обменниках, по данным finance.ua: покупка в среднем была по 43,17 гривны, а продажа – по 43,92 гривны.

Заметим! Три дня подряд официальный курс доллара бил исторические рекорды и 6 марта на максимуме составил 43,80 гривны. На 9 марта он снизится на несколько копеек – до 43,72 гривны.