Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 5 марта торгуется по 43,71 гривне. То есть цена американской валюты увеличилась на 26 копеек против 4 марта. Официальный курс евро составляет 50,83 гривны, следовательно его цена выросла еще на 38 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 6 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,80 гривны (+9 копеек) – новый исторический максимум;

евро – 50,90 гривны (+7 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 5 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,55 гривны , а продажа – по 44,20 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,97 гривны , а продажа – по 44,20 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,52 гривны, а продажа – по 44,30 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 5 марта был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,60 гривны , а продажа – по 51,40 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,15 гривны , а продажа – по 51,50 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,87 гривны, а продажа – по 51,65 гривны.

Что будет с гривной дальше?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин предположил, как на фоне событий в мире изменится официальный курс валют в Украине. По его словам, евро не опустится ниже 50 гривен, а для доллара отметка в 44 гривны уже вполне возможна.

В свою очередь директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорит, что несмотря на напряженный геополитический фон, пока непосредственного влияния на украинский валютный рынок нет.

К слову, так называемой "подушкой безопасности" остаются рекордные валютные резервы Нацбанка, которые в начале года достигали почти 60 миллиардов долларов.