Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 4 марта торгуется по 43,45 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 22 копейки против 3 марта. Официальный курс евро составляет 50,45 гривны, следовательно его цена упала на 15 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 5 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,71 гривны (+26 копеек) – новый исторический максимум;

евро – 50,83 гривны (+38 копеек).

Интересно! Предыдущий рекорд американская валюта установила в Украине 4 марта ценой в 43,45 гривны, а до этого 19 января – 43,41 гривны.

Что давит не гривну в марте?

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, что исторически март является месяцем стабилизации гривны, однако сейчас на национальную валюту могут давить различные факторы, в частности риск недофинансирования.

И хотя МВФ одобрил новую программу для Украины на 8,1 миллиарда долларов, Венгрия продолжает блокировать решение о кредите от ЕС на 90 миллиардов евро.

Более того, "на горизонте" также проблемы с уровнем налоговых поступлений, которые могут не соответствовать ожидаемым – из-за экономической слабости, энергокризиса, высоких расходов на электроэнергию, усложненной логистики и тому подобное.