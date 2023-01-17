Последние изменения Индекса доллара США на рынке

Во вторник, 17 января, котировки Индекса доллара США выросли на 0,08% 102,47, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 102,22 – 102,56.

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Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это лучший результат за 20 лет;

Более того, это лучший результат за В то же время минимальные котировки упали до 95,04 за аналогичный период, по данным CNBC.

Американский доллар демонстрирует положительную динамику второй день подряд, поскольку инвесторы все ожидают данных по дальнейшей монетарной политике Федерального резерва, сообщает издание Reuters.

Дело в том, что инфляция в США продолжает снижаться. В частности, в декабре 2022 года этот показатель упал до 6,5%, что есть низким показателем с октября 2021 года. Кроме того, усиление доллара подталкивает золото к обесцениванию.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.