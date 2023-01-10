Последние изменения Индекса доллара США на рынке

В ходе торгов во вторник, 10 января 2023 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 103,22, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель добавил 0,21%, а колебался в диапазоне 103,05 – 103,32.

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Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это пиковый уровень для Индекса за 20 лет ;

Более того, это пиковый уровень для Индекса за ; В то же время минимальные котировки упали до 94,63 за аналогичный период, по данным CNBC.

В целом, Индекс доллара США уже существенно отошел от максимального показателя за 20 лет, но стабилизировался вблизи самого слабого результата на рынке за последние 7 месяцев, информирует Reuters.

Этому способствовали достаточно агрессивные комментарии двух федеральных чиновников в преддверии новых заявлений от главы Федерального резерва. Это помогло доллару умерить свои потери и вернуться к положительной динамике на рынке.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют Позиции евро в ходе торгов почти не изменились. Официальная валюта стран Еврозоны торгуется на рынке чуть ниже своего максимума за последние 7 месяцев. Британский фунт потерял с начала торгов 0,1%. Денежная единица отошла от пикового значения за три недели. Эксперты также объяснили, что привело к стремительному укреплению доллара США в 2022 году. Более того, за этот период Индекс доллара зафиксировал несколько серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год. Больше новостей о долларе США: