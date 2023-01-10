Останні зміни Індексу долара США на ринку
Під час торгів у вівторок, 10 січня 2023 року, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 103,22 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник додав 0,21%, а коливався в діапазоні 103,05 – 103,32.
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Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:
- Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Ба більше, це піковий рівень для Індексу за 20 років;
- Натомість мінімально котирування впали до 94,63 за аналогічний період, за даними CNBC.
Загалом Індекс долара США уже суттєво відійшов від максимального показника за 20 років, але стабілізувався поблизу найслабшого результату на ринку за останні 7 місяців, інформує Reuters.
Цьому сприяли досить агресивні коментарі двох федеральних чиновників напередодні нових заяв від глави Федерального резерву. Це допомогло долару стримати свої втрати та повернутися до позитивної динаміки на ринку.
Що таке Індекс долара СШАЦе показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.
- Проте в останньому кварталі 2022 року Індекс долара зафіксувала найбільші втрати за 3 місяці за останні 12 років. Загалом це сталося через настрої інвесторів відносно процентної ставки;
- Зокрема, вони вважали, що Федеральний резерв не буде підіймати ставку вище 5%, оскільки інфляція поступово спадає. На сьогодні цей показник становить 4,25% – 4,50%;
- Водночас це не завадило американській валюті за рік досягти найкращого результату на ринку за 7 років – з 2015 року. Йдеться про річне зростання на рівні 8,6%.