Останні зміни Індексу долара США на ринку

Під час торгів у вівторок, 10 січня 2023 року, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 103,22 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник додав 0,21%, а коливався в діапазоні 103,05 – 103,32.

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Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Ба більше, це піковий рівень для Індексу за 20 років ;

Ба більше, це піковий рівень для Індексу за ; Натомість мінімально котирування впали до 94,63 за аналогічний період, за даними CNBC.

Загалом Індекс долара США уже суттєво відійшов від максимального показника за 20 років, але стабілізувався поблизу найслабшого результату на ринку за останні 7 місяців, інформує Reuters.

Цьому сприяли досить агресивні коментарі двох федеральних чиновників напередодні нових заяв від глави Федерального резерву. Це допомогло долару стримати свої втрати та повернутися до позитивної динаміки на ринку.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Динаміка інших валют Позиції євро під час торгів майже не змінилися. Офіційна валюта країн Єврозони торгується на ринку трохи нижче свого максимуму за останні 7 місяців. Британський фунт втратив з початку торгів 0,1%. Грошова одиниця відійшла від пікового значення за три тижні. Експерти також пояснили, що призвело до стрімкого зміцнення долара США у 2022 році. Ба більше, за цей період Індекс долара зафіксував кілька серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік. Більше новин про долар США: