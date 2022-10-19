Индекс доллара США в среду, 19 октября, вернулся к росту на рынке. Эту динамику поддерживают ожидания инвесторов по поводу дальнейшей политики американского центрального банка.

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Позиции доллара США

В настоящее время котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 112,94, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,72%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 112,93, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель вырос на 0,71%. Актуальные данные по WSJ Dollar Index за последний год:

За последний месяц этот показатель вырос на 2,07%;

За 3 месяца индекс усилил позиции на 5,47%;

С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 17,67%;

За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 20,70%.

Ситуация на валютном рынке