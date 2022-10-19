Індекс долара США у середу, 19 жовтня, повернувся до зростання на ринку. Цю динаміку підтримують очікування інвесторів щодо подальшої політики американського центрального банку.

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Позиції долара США

Наразі котирування Індексу долара США коливаються на рівні 112,94, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,72%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

  • Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
  • Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 112,93, згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник виріс на 0,71%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:

  • За останній місяць цей показник виріс на 2,07%;
  • За 3 місяці Індекс посилив позиції на 5,47%;
  • Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 17,67%;
  • Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 20,70%.

Ситуація на валютному ринку