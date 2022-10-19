Наразі котирування Індексу долара США коливаються на рівні 112,94, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,72%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 112,93, згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник виріс на 0,71%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:
За останній місяць цей показник виріс на 2,07%;
За 3 місяці Індекс посилив позиції на 5,47%;
Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 17,67%;
Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 20,70%.