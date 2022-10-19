Індекс долара США у середу, 19 жовтня, повернувся до зростання на ринку. Цю динаміку підтримують очікування інвесторів щодо подальшої політики американського центрального банку.

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Позиції долара США

Наразі котирування Індексу долара США коливаються на рівні 112,94, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,72%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Довідка! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 112,93, згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник виріс на 0,71%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник виріс на 2,07%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 5,47%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 17,67%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 20,70%.

Ситуація на валютному ринку