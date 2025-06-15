Какое соотношение долларов США и Канады

Нужно отметить, что, несмотря на то, что эти валюты имеют одинаковое название, они совсем разные, пишет 24 Канал.

Читайте также Санкции – не помеха: Путин продолжает торговать со страной G7

Сейчас соотношение долларов США и Канады, по данным "Минфина" такое:

согласно среднему банковскому курсу, в 1 долларе США – 1,39 канадских долларов;

по курсу в обменниках, 1 доллар США – 1,37 канадских долларов.

То есть, при обмене 100 долларов США можно получить:

если обмен 100 долларов США осуществляется в банках, можно получить приблизительно – 138,55 канадских долларов;

при обмене 100 долларов США можно выручить ориентировочно – 137,09 канадских долларов.

Сколько долларов США в 100 канадских долларов

В то же время перевести 100 канадских долларов в доллары США можно по такому курсу:

если обменивать 100 канадских долларов в банке, можно получить ориентировочно – 68 долларов США;

при обмене 100 канадских долларов в обменнике, можно выручить ориентировочно – 71,89 доллара США.

Обратите внимание! Доллар США обозначается как – USD, канадский – CAD.