Який курс валют у банках?

Станом на ранок 12 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,87 гривні (+12 копійок), а продаж по 44,45 гривні (+22 копійки).

(+12 копійок), а продаж по (+22 копійки). Купівля євро проходить по 50,80 гривні (без змін), а продаж – по 51,60 гривні (+10 копійок).

Дивіться також Розпізнати фальшиві долари вдома можна всього за 5 кроків: як відрізнити підробку

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,24 гривні (+23 копійки), а продаж – по 44,40 гривні (+23 копійки).

(+23 копійки), а продаж – по (+23 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,42 гривні (+8 копійок), а продаж – по 51,55 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,78 гривні (+4 копійки), а продають – по 44,51 гривні (+19 копійок).

(+4 копійки), а продають – по (+19 копійок). Євро купують по 51,06 гривні (-21 копійка), а продають – по 51,88 гривні (+16 копійок).

Що може врятувати гривню від падіння?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько припустила, що зменшить напругу на валютному ринку України.

За словами експертки, подальше зростання цін на нафту здатне спровокувати нові хвилі попиту на долар, але врятувати ситуацію можуть відновлення надходження від великих експортних операцій, а також міжнародна допомога.

Нагадаємо, побоювання втратити заощадження підштовхують українців та компанії накопичувати валюту "про всяк випадок".