Последние изменения Индекса доллара США на рынке

В ходе торгов в четверг, 5 января 2023 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне. 104,27 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,01%, а колебался в диапазоне 103,99 – 104,42.

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Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это пиковый уровень для Индекса за 20 лет ;

Более того, это пиковый уровень для Индекса за ; В то же время минимальные котировки упали до 94,63 за аналогичный период, согласно данным CNBC.

Позиции доллара почти не изменились в ходе торгов в четверг после публикации протоколов последней встречи Федерального резерва. Reuters. Согласно новой информации, американский центробанк не предусматривает понижения базовой ставки в 2023 году.

Главной целью регулятора остается утоление инфляции. Аналитики добавляют, что протоколы оправдали ожидания инвесторов, поэтому реакция рынков остается достаточно сдержанной после их публикации. В целом Индекс доллара США существенно отошел от максимума за 20 лет, но в то же время этот показатель выше шестимесячного минимума, зафиксированного в конце декабря 2022 года – 103,38.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

Официальная валюта Еврозоны укрепила позиции на рынке против доллара США 0,13%. В среду, 4 января, эта денежная единица выросла на 0,54% после того, как стало известно, что инфляция во Франции остановилась на более низком уровне, чем ожидалось.

На фоне этого возрос оптимизм по экономике стран Еврозоны. В то же время британский фунт во время торгов упал на 0,36%. Днем ранее эта валюта укрепила позиции на рынке 0,76%, сообщает Reuters.

К теме! Недавно специалисты объяснили основные причины стремительного укрепления доллара США в 2022 году, а также фиксирование нескольких серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год.

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