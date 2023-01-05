Останні зміни Індексу долара США на ринку

Під час торгів у четвер, 5 січня 2023 року, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 104,27 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,01%, а коливався в діапазоні 103,99 – 104,42.

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Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Ба більше, це піковий рівень для Індексу за 20 років ;

Ба більше, це піковий рівень для Індексу за ; Натомість мінімально котирування впали до 94,63 за аналогічний період, згідно з даними CNBC.

Позиції долара майже не змінилися під час торгів у четвер після публікації протоколів останньої зустрічі Федерального резерву, пише Reuters. Згідно з новою інформацією, американський центробанк не передбачає зниження базової ставки у 2023 році.

Головною ціллю регулятора залишається вгамування інфляції. Аналітики додають, що протоколи загалом виправдали очікування інвесторів, тому реакція ринків залишається досить стриманою після їх публікації. Загалом Індекс долара США суттєво відійшов від максимуму за 20 років, але водночас цей показник вище шестимісячного мінімуму, який зафіксували наприкінці грудня 2022 року – 103,38.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Офіційна валюта Єврозони зміцнила позиції на ринку проти долара США на 0,13%. У середу, 4 січня, ця грошова одиниця виросла на 0,54% після того, як стало відомо, що інфляція у Франції зупинилася на нижчому рівні, ніж очікували.

На тлі цього зріс оптимізм щодо економіки країн Єврозони. Водночас британський фунт під час торгів впав на 0,36%. Днем раніше ця валюта зміцнила позиції на ринку на 0,76%, повідомляє Reuters.

До теми! Нещодавно фахівці пояснили головні причини стрімкого зміцнення долара США у 2022 році, а також фіксування кількох серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік.

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