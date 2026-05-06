Доллар продолжает дешеветь: какой официальный курс установили на 7 мая

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 7 мая. Доллар в Украине продолжил дешеветь, а вот евро выросло в цене.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 6 мая торгуется по 43,96 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 4 копейки против 5 мая. Официальный курс евро составляет 51,39 гривны, следовательно его цена упала еще на 6 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 7 мая курс валют будет таким:

доллар – 43,85 гривны (-11 копеек);

евро – 51,61 гривны (+22 копейки).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 6 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,65 гривны , а продажа – по 44,15 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,85 гривны , а продажа – по 43,88 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,45 гривны, а продажа – по 43,92 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 6 мая был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51,15 гривны , а продажа – по 51,85 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,50 гривны , а продажа – по 51,70 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,32 гривны, а продажа – по 51,84 гривны.

Изменит ли ситуацию кредит для Украины?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что разблокирование европейского кредита на 90 миллиардов евро станет важным для ситуации на валютном рынке.

Дело в том, что международная финансовая помощь позволяет Украине покрывать часть бюджетных расходов и поддерживать экономику даже во время войны.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отмечал, что первый транш должен поступить уже в июне. В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о втором квартале 2026 года. Недавно о своем желании присоединиться к этому займу также заявила Великобритания.