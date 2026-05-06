Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро среды, 6 мая, покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,65 гривны (-10 копеек), а продажа по 44,15 гривны (-7 копеек), согласно данным сайта Минфин.

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,85 гривны (+1 копейка), а продажа – по 43,88 гривны (-2 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным сайта finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,45 гривны (-5 копеек), а продают – по 43,92 гривны (-4 копейки).

Что еще стоит знать о курсах валют украинцам?

Напомним, что в начале мая валютный рынок будет оставаться под влиянием политики Национального банка. Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой.

Он рассказал, что на межбанке спрос будет превышать предложение на 10 – 15%. В то же время наличный рынок будет оставаться более сбалансированным по соотношению спроса и предложения.

Эксперт Александр Паращий прогнозирует, что в ближайшее время украинцы не увидят отметки курса доллара на уровне 45 гривен, а курса евро – на отметке в 52 гривны. Однако он ожидает, что такая стоимость валют может быть ближе к концу 2026 года.